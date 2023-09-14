Четвертый за ночь дрон ВСУ уничтожен над территорией Брянской области

Еще один украинский беспилотник уничтожен над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атака киевского режима была пресечена 14 сентября около 00:45 по московскому времени.

Силы ПВО пресекли террористическую атаку, осуществляемую при помощи БПЛА самолетного типа, над территорией Брянской области.

За текущую ночь — это уже четвертая безуспешная атака ВСУ. С вечера 13 сентября над территорией Брянской области было сбито шесть украинских беспилотников, еще один был уничтожен в небе над Белгородской областью.