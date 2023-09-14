Минобороны: силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией Крыма
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Неприятель бросил целый рой беспилотников на Крым. Но — безуспешно.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Киев совершил очередную безуспешную попытку атаковать беспилотниками объекты на территории РФ. Это произошло в районе 5:30 по московскому времени.
Порядка 11 БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Крымом, сообщили в Минобороны России.
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