Минобороны: силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией Крыма

Киев совершил очередную безуспешную попытку атаковать беспилотниками объекты на территории РФ. Это произошло в районе 5:30 по московскому времени.

Порядка 11 БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Крымом, сообщили в Минобороны России.