«Над нами вспышка»: очевидица рассказала о сбитых в Крыму беспилотниках

Над полуостровом ранним утром уничтожили более десятка украинских дронов. Так много взрывов люди услышали впервые.

Взрывы от уничтожения украинских беспилотников были слышны совсем рядом с жилыми зданиями. Об этом 5-tv.ru рассказала очевидица, которую ранним утром, как и многих жителей и туристов Крыма, разбудил сильный шум.

«Было 14 взрывов, одна вспышка над нами была. У нас выходят окна на море. Когда первый взрыв услышала, начала считать», — поделилась собеседница.

По ее словам, как минимум один беспилотник пролетел прямо над их жилищем. Она впервые слышала так много взрывов, так еще и настолько близко.

Ранним утром 14 сентября киевский режим совершил очередную безуспешную попытку атаковать беспилотниками объекты на территории РФ. Как сообщили в Минобороны России, БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Крымом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в акватории Черного моря отражена попытка ВСУ атаковать корабль Черноморского флота.