«Героиня»: в зону СВО приехала мама военного, чтобы накормить сына домашней едой
В зону СВО приехала мама военного, чтобы накормить сына домашней едой
Фото, видео: 5-tv.ru
О том, что к мужчине едет его мать, военнослужащий не знал. Как это было?
Несмотря на страшные события, которые сейчас происходят в зоне СВО. Доброе и человеческое все равно доходит до тех мест, где сейчас идет война. Мама военнослужащего приехала на военный участок, чтобы побыть с сыном хотя бы немножко времени и накормить его национальным блюдом — хинкали с сушенной колбаской.
В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых один из военных за кадром говорит, что эта женщина, «наверное, первая мама, которая приехала с „гуманитаркой“ на передовую, мать-героиня».
О том, что к мужчине едет его мать, солдат не знал. Это стало сюрпризом. На кадрах также видно, как ночью мама спит рядом с сыном и закрывает ему уши от шума бомбежки. Вот такая сила материнской любви.
«С такой поддержкой только вперед и ни шагу назад. Шаг назад только для разгона», — поделились эмоциями солдаты российской армии, которые кушали домашнюю еду.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как боец армии России героически спас раненого сослуживца.
- 15 сент
- Не остановился под огнем ВСУ и подвез боеприпасы: подвиг сержанта Лукина на СВО
- 14 сент
- Шольц сравнил военную помощь Украине с участием ФРГ в бомбардировке Югославии
- 14 сент
- Российский корабль «Самум» отбил атаку безэкипажного катера ВСУ в Черном море
- 14 сент
- «Их обучали в Лондоне»: морпехи армии России отбили атаку боевиков под Угледаром
- 14 сент
- В Германии по ТВ назвали жителей Донбасса нацистским термином
- 14 сент
- «Очередные вбросы»: Пушилин опроверг взятие Андреевки украинскими нацистами
- 14 сент
- Затянули пояса: Пентагон создаст группу по контролю за помощью Украине
- 14 сент
- Байден назначил спецпредставителя США по вопросам восстановления Украины
- 14 сент
- Было крайне сложно: как боец армии России героически спас раненого сослуживца
- 14 сент
- «Тяжелейший обмен»: Украина признала свое катастрофическое положение
Читайте также
87%
0.18 103.23
0.12
Нашли ошибку?