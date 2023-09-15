«Героиня»: в зону СВО приехала мама военного, чтобы накормить сына домашней едой

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 34 0

В зону СВО приехала мама военного, чтобы накормить сына домашней едой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

О том, что к мужчине едет его мать, военнослужащий не знал. Как это было?

Несмотря на страшные события, которые сейчас происходят в зоне СВО. Доброе и человеческое все равно доходит до тех мест, где сейчас идет война. Мама военнослужащего приехала на военный участок, чтобы побыть с сыном хотя бы немножко времени и накормить его национальным блюдом — хинкали с сушенной колбаской.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых один из военных за кадром говорит, что эта женщина, «наверное, первая мама, которая приехала с „гуманитаркой“ на передовую, мать-героиня».

О том, что к мужчине едет его мать, солдат не знал. Это стало сюрпризом. На кадрах также видно, как ночью мама спит рядом с сыном и закрывает ему уши от шума бомбежки. Вот такая сила материнской любви.

«С такой поддержкой только вперед и ни шагу назад. Шаг назад только для разгона», — поделились эмоциями солдаты российской армии, которые кушали домашнюю еду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как боец армии России героически спас раненого сослуживца.

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