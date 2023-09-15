«Предательство»: двойное гражданство сыграло с Дробязко злую шутку

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Алина Крылова
Алина Крылова 20 0

Дробязко не будет сохранять паспорт Литвы в ущерб выступлениям в России

«Предательство»: двойное гражданство сыграло с Дробязко злую шутку

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Спецоперация

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию порядком натерпелась на последние месяцы.

Рискующая лишиться гражданства Литвы фигуристка Маргарита Дробязко вышла с финальным заявлением после скандала. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию окончательно определилась со своей судьбой в России. Соответствующее решение Дробязко озвучила в личном микроблоге.

В соцсетях Дробязко опубликовала финальное заявление, в котором подчеркнула, что бороться за свое место под солнцем на исторической родине не будет. Сильнее всего спортсменку и звезду «Ледникового периода» задел тот факт, что все предыдущие заслуги Дробязко и ее партнера по льду Повиласа Ванагаса в Литве свели на нет парой взмахов руки.

В своем официальном обращении Дробязко подчеркнула, что считает Россию своей родиной и никакие внешние силы не повлияют на ее отношение к РФ.

«Лишив меня c Повиласом орденов и даже забрав у меня паспорт страны, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы наших заслуг и вырвать любовь из сердец наших зрителей. Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая c детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», — написала спортсменка.

28 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой лишить гражданства Маргариту Дробязко. Поводом для скандала стало участие фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки. Билотайте подмечала, что Дробязко работает в постановках, способствующих формированию имиджа России как непобедимого государства.

В Сети любимую фигуристку уже успели поддержать десятки тысяч фанатов. Дробязко и Ванагаса буквально забросали комментариями со словами восхищения.

Ранее 5-tv.ru писал, что актера Анатолия Белого предложили лишить гражданства.

Тема:
Спецоперация
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