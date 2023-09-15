Российские бойцы нанесли фланговый удар по позициям ВСУ в Вербовом

Российские военные сорвали планы боевиков по прорыву обороны в районе населенного пункта Вербовое и нанесли по позициям удар. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что бойцы успешно контратаковали и в результате улучшили свои позиции.

«При атаках ВСУ на Вербовое уничтожено как минимум три единицы боевых бронированных машин, две из них точно идентифицированы как MaxxPro», — добавил он.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский танк обратил в бегство целую колонну украинских боевиков.