Российские бойцы нанесли фланговый удар по позициям ВСУ в Вербовом

Боевики пытались атаковать, однако их планы были сорваны.
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Российские военные сорвали планы боевиков по прорыву обороны в районе населенного пункта Вербовое и нанесли по позициям удар. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что бойцы успешно контратаковали и в результате улучшили свои позиции.
«При атаках ВСУ на Вербовое уничтожено как минимум три единицы боевых бронированных машин, две из них точно идентифицированы как MaxxPro», — добавил он.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский танк обратил в бегство целую колонну украинских боевиков.
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