На защиту Родины: 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации

Путин: уже 300 тыс добровольцев записались для участия в СВО
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Президент России Владимир Путин подвел промежуточные итоги СВО на Украине.
Согласно официальным данным, 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обсуждая промежуточные итоги СВО на Украине.
«Я пару дней назад сказал, что уже мужчины, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами РФ, 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Вот сегодня утром доложили — 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые, я хочу подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России», — сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.
В настоящий момент Путин проводит переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи. Коллеги обсуждают, в частности, украинский вопрос.
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