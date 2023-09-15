«Спорт вне политики»: у фигуристки Дробязко отобрали литовское гражданство
Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Соответствующий документ подписал президент страны Гитанас Науседа.
Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Об этом сообщает издание BNS.lt.
По информации местных СМИ, президент одной из стран Прибалтики подписал декрет о лишении гражданства спортсменки 15 сентября, в пятницу. При этом политик заявил, что «люди, которые хотят нести свет культуры и добра в шкуре агрессора, должны и дальше делать это без гражданства Литовской Республики».
Кстати, Дробязко представляла интересы Литвы на Олимпийских играх и чемпионатах мира, является тринадцатикратной чемпионкой Литвы, двукратным призером чемпионатов Европы. Литовское гражданство она получила в 1993 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что двойное гражданство сыграло с Дробязко злую шутку. Спорсменке пришлось делать выбор, который стал отправной точкой многих событий.
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