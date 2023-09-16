Как Байден-младший стал разменной монетой в кампании по свержению президента

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 9 0

Американист Ордуханян: Президента Джо Байдена сливают за счет его сына Хантера

Как Байден-младший стал разменной монетой в кампании по свержению президента

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Выборы президента США 2024

Политолог Рафаэль Ордуханян уверен, что как только Джо Байдена сместят с должности, уголовные претензии к его сыну сойдут на нет.

Сын президента США Джо Байдена Хантер — всего лишь разменная монета в большом плане кадровых перестановок в Белом доме. Уголовное расследование в его отношении продлится ровно столько, сколько папа пробудет американским лидером. Власти в лице республиканцев вцепились в наследника Бадена мертвой хваткой и не отпустят, пока не получат свое. Такое мнение в интервью телеканалу «360» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Прокуроры окружного суда штата Делавэр заявили, что в 2018-м году Хантер Байден признался в наркозависимости при оформлении лицензии на огнестрельное оружие и покупке револьвера. Грозит до десяти лет тюрьмы и огромный штраф. Его также обвиняют в неуплате налогов — плюс еще 15 лет. А чтобы дело было повкуснее, в прессу запустили подробности отношений Байдена-младшего со вдовой брата. Все это, уверен эксперт — сигналы для президента, мол, уходи подобру-поздорову.

«Ведь не просто так три года молчали-молчали, а тут вдруг выпалили. Это целенаправленные действия против Джо Байдена — старик уже просто ходячее позорище», — заявил Ордуханян.

С другой стороны к главе государства подступают вице-президент Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и бывшая первая леди США Мишель Обама. Они ждут снятия с должности «по медицинским показаниям». Байдену 80 лет, нельзя забывать, и он уже с трудом завершает речь и не может сам уйти со сцены. И если он уйдет сам до выборов, Харрис займет его место и будет выбирать вице-президента между Ньюсом и Обамой, полагает политолог. Ну а если старшего Байдена сместят, то и дело младшего спустят на тормозах, уверен эксперт.

Ранее, писал 5-tv.ru, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами раскрыл свой план завершения конфликта на Украине.

Тема:
Выборы президента США 2024
8 сент
Атака на Обаму: зачем Такер Карлсон заговорил о связях политика с мужчинами
3 сент
В США предрекли развал НАТО к 2025 году из-за Украины
1 сент
Белый дом готовится к возможному запуску импичмента Байдена
29 авг
Возможна отмена: Украине сообщили плохие новости о гарантиях безопасности США
29 авг
Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал признать новые регионы РФ
28 авг
Уже скоро: названа дата суда над Трампом по делу о штурме Капитолия
27 авг
Бесчеловечная политика: Кеннеди-младший уличил США в уничтожении Украины при помощи урана
27 авг
Делает деньги на всем: Трамп собрал больше $7 млн после тюремного фото
15 авг
Дальше — арест? У Трампа осталось десять дней, чтобы добровольно явиться в суд
11 авг
В Швеции назвали имя человека, который может уничтожить НАТО
+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Как Байден-младший стал разменной монетой в кампании по свержению президента
7:16
Ураган в Ливии сравнили с бомбардировкой Хиросимы
7:02
У звезды «Дома-2» Либерж Кладону обнаружили опухоль в легких
6:53
Ким Чен Ыну и Шойгу показали самолеты стратегической авиации РФ
6:46
Российские алмазы решили обложить санкциями
6:37
МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России

Сейчас читают

«Она не болела»: народный артист РФ Князев высказался о смерти дочери Ульянова
«Выгорел дотла»: что происходит после пожара в центре Санкт-Петербурга
Не бойтесь ничего: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 сентября
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России