Как Байден-младший стал разменной монетой в кампании по свержению президента

Американист Ордуханян: Президента Джо Байдена сливают за счет его сына Хантера
Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia
Политолог Рафаэль Ордуханян уверен, что как только Джо Байдена сместят с должности, уголовные претензии к его сыну сойдут на нет.
Сын президента США Джо Байдена Хантер — всего лишь разменная монета в большом плане кадровых перестановок в Белом доме. Уголовное расследование в его отношении продлится ровно столько, сколько папа пробудет американским лидером. Власти в лице республиканцев вцепились в наследника Бадена мертвой хваткой и не отпустят, пока не получат свое. Такое мнение в интервью телеканалу «360» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Прокуроры окружного суда штата Делавэр заявили, что в 2018-м году Хантер Байден признался в наркозависимости при оформлении лицензии на огнестрельное оружие и покупке револьвера. Грозит до десяти лет тюрьмы и огромный штраф. Его также обвиняют в неуплате налогов — плюс еще 15 лет. А чтобы дело было повкуснее, в прессу запустили подробности отношений Байдена-младшего со вдовой брата. Все это, уверен эксперт — сигналы для президента, мол, уходи подобру-поздорову.
«Ведь не просто так три года молчали-молчали, а тут вдруг выпалили. Это целенаправленные действия против Джо Байдена — старик уже просто ходячее позорище», — заявил Ордуханян.
С другой стороны к главе государства подступают вице-президент Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и бывшая первая леди США Мишель Обама. Они ждут снятия с должности «по медицинским показаниям». Байдену 80 лет, нельзя забывать, и он уже с трудом завершает речь и не может сам уйти со сцены. И если он уйдет сам до выборов, Харрис займет его место и будет выбирать вице-президента между Ньюсом и Обамой, полагает политолог. Ну а если старшего Байдена сместят, то и дело младшего спустят на тормозах, уверен эксперт.
Ранее, писал 5-tv.ru, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами раскрыл свой план завершения конфликта на Украине.
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