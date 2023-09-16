Трамп: США управляют тираны и фашисты, от которых страну надо спасать

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня его страной управляют тираны и фашисты, и в руках американского народа спасение от их разрушительных действий. О трагедии, которая разворачивается в Штатах по вине действующего руководства, он высказался на мероприятии «Женщины-лидеры Америки», выступление транслировалось на YouTube.

«Через год вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты», — сказал Трамп.

Политик назвал администрацию нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена самой продажной за всю историю государства, а также призвал избирателей сделать все возможное для отстранения президента от высокой должности. И вместе с ним всех представителей его команды. Выборы состоятся в 2024 году. И 77-летний Трамп, и 80-летний Байден намерены участвовать.

Дональд Трамп много раз публично заявлял, что Байден ведет США к третьей мировой войне. Лучшим кандидатом на пост он видит себя и утверждает, что буквально за несколько дней решит главные государственные проблемы. В том числе урегулирует украинский конфликт, заставив Москву и Киев начать переговоры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о запланированной на следующую неделю встрече Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского.