Сдаться и сохранить свои жизни украинским боевикам не позволяет Киев.

Главная ударная сила — танки — минус 543 штуки. Почти столько стоит на вооружении двух стран, таких как Франция и Германия. Бронемашины — минус 18 тысяч. Их используют для подвоза живой силы к передовой. Если их поставить бок о бок, они займут 25 футбольных полей.

И, наконец, живая сила — минус 71 тысяча человек. Это за три месяца. Причем, для своего контрнаступления с помощью НАТО Киев изначально подготовил 50 тысяч бойцов — 12 бригад, но они закончились, а в атаку, в «мясные штурмы» бросают и бросают новые бригады, уже кого попало.

Но не люди, а именно горящая иностранная бронетехника стала главным отрезвителем для западных спонсоров. Одним из «сюрпризов» для НАТО стал наш противотанковый комплекс «Корнет», которым, как выяснилось, был поражен самый защищенный танк альянса — британский Challenger 2. Подбили и не заметили, танк, как танк.

Своими словами боец с позывным «Пастырь» уличает британского министра обороны во лжи, он в прямом эфире на телевидении рассказал целую историю — танк подбили с трудом, он сначала подорвался на мине, потом его долго обстреливали снарядами. Нет, господин министр, все проще — его подбили с одной ракеты из «Корнета». Далее — репортаж корреспондента «Известий» Александра Сафиулина с марьинского направления.