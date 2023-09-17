«Обалденная попа»: Ольгу Бузову возмутила оценка ее форм

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Алексей Панков
Алексей Панков 148 0

Ольга Бузова возмутилась из-за низкой оценки ее форм

«Обалденная попа»: Ольгу Бузову возмутила оценка ее форм

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Певица резко отреагировала на слова корреспондента одного из федеральных каналов.

Ольга Бузова возмутилась в ответ на озвученный комплимент в адрес ее попы. Певица резко отреагировала на слова корреспондента одного из федеральных каналов, передают dni.ru.

В ходе диалога журналист назвала пятую точку телеведущей одной из самых красивых в России. Однако Ольга, очевидно, не могла согласиться с таким мнением. По ее словам, она является обладательницей самой лучшей попы в РФ.

«Ну как вы считаете, так и говорите. Но попа у меня обалденная», — заявила певица.

При этом Бузова подчеркнула, что красивая пятая точка — далеко не самое главное, что может быть в человеке. Гораздо важнее то, что внутри. В конце беседы телеведущая все же поблагодарила корреспондента за комплимент ее формам.

Ольга Бузова показала фото со съемок ремейка «Иван Васильевич меняет профессию»

Ранее 5-tv.ru сообщал, о чем мечтает Ольга Бузова. Девушка признается, что ей очень нравится быть в центре внимания, но часто появляется желание стать семейным человеком.

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