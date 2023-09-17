«Обалденная попа»: Ольгу Бузову возмутила оценка ее форм
Ольга Бузова возмутилась из-за низкой оценки ее форм
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Певица резко отреагировала на слова корреспондента одного из федеральных каналов.
Ольга Бузова возмутилась в ответ на озвученный комплимент в адрес ее попы. Певица резко отреагировала на слова корреспондента одного из федеральных каналов, передают dni.ru.
В ходе диалога журналист назвала пятую точку телеведущей одной из самых красивых в России. Однако Ольга, очевидно, не могла согласиться с таким мнением. По ее словам, она является обладательницей самой лучшей попы в РФ.
«Ну как вы считаете, так и говорите. Но попа у меня обалденная», — заявила певица.
При этом Бузова подчеркнула, что красивая пятая точка — далеко не самое главное, что может быть в человеке. Гораздо важнее то, что внутри. В конце беседы телеведущая все же поблагодарила корреспондента за комплимент ее формам.
Ольга Бузова показала фото со съемок ремейка «Иван Васильевич меняет профессию»
Ранее 5-tv.ru сообщал, о чем мечтает Ольга Бузова. Девушка признается, что ей очень нравится быть в центре внимания, но часто появляется желание стать семейным человеком.
- 14 сент
- Ольга Бузова показала фото со съемок ремейка «Иван Васильевич меняет профессию»
- 12 сент
- «Готова даже налысо побриться»: чего страстно желает Ольга Бузова
- 11 сент
- Все восхищаются: Ольга Бузова назвала свою память феноменальной
- 4 сент
- Ольга Бузова раскрыла, что помогло ей поступить в вуз
- 1 сент
- Желание стать артисткой появилось у Бузовой еще в школе: «Я четко поняла»
- 30 авг
- Бузову ударили ногой в «пятую точку» во время отдыха в Турции
- 29 авг
- Овечкин станцевал с Бузовой под ее песню на вечеринке
- 20 авг
- Замахнулся на «святое»: пользователи сети вычислили новую «жертву» Хайдарова
- 18 авг
- Бузову раскритиковали за полуголые фото: «Моей кошке „антисекс“ помогал»
- 16 авг
- «Мурашки по всему телу»: Ольга Бузова планирует путешествие на Луну
Читайте также
93%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?