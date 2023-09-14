Ольга Бузова показала фото со съемок ремейка «Иван Васильевич меняет профессию»

По образу звезда «Дома-2» напомнила зрителям жену Ивана Васильевича Бунши Ульяну Андреевну, которую в свое время сыграла Наталья Крачковская.

Телеведущая Ольга Бузова получила роль в ремейке советского комедийного фильма «Иван Васильевич меняет профессию» легендарного режиссера Леонида Гайдая. В своем Telegram-канале знаменитость показала фото со съемочной площадки — на кадре она сидит перед зеркалом, на лицо ей накладывают пластический грим.

Бузова показала фото со съемок ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Telegram / Бузова / byzovahouse

На снимке Бузова позирует в ярко-желтой блузке с бантиком по моде прошлых лет, парике с коротко стриженными волосами, ярком макияже (голубые тени для век, выразительная черная подводка). Видимо, на этот раз звезде досталась совсем не роковая роль. Фанаты предполагают, артистка исполнит персонажа Натальи Крачковской — жену Ивана Васильевича Бунши Ульяну Андреевну.

«Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма», — подписала фото Бузова.

В ремейке легендарной картины снимаются также Филипп Киркоров, Тимур Батрутдинов, Гоша Куценко, Андрей Григорьев-Апполонов, Марина Кравец, Павел Воля, Михаил Галустян, Павел Деревянко и другие. Ранее в эксклюзивном материале 5-tv.ru рассказывал, о чем мечтает Ольга Бузова и на что она готова ради исполнения этой мечты.