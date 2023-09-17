Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы после атаки дронов

|
Алина Крылова
Алина Крылова 20 0

Росавиация: аэропорты Москвы работают штатно после утренних ограничений

Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы после атаки дронов

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Работа воздушных гаваней была приостановлена, еще несколько самолетов отправили на запасные аэродромы.

Аэропорты Москвы, а также аэропорт Жуковский возобновили работу в штатном режиме после атаки беспилотников. С соответствующим известием вышла пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

После того, как БПЛА Украины предприняли очередную провальную попытку нарушить воздушное пространство РФ, сразу несколько самолетов были перенаправлены в запасные аэродромы, а полеты в Домодедово и Жуковский были и вовсе остановлены. Теперь стало известно, что воздушные гавани возобновили работу.

«По состоянию на 08:30 мск 17 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — сказано в сообщении.

В федеральном агентстве также подчеркнули, что на время атаки дронов летчики, бортпроводники и диспетчеры принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Всего в аэропортах Москвы задержали 27 рейсов, еще шесть отменили.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве ранним утром успешно отразили две атаки беспилотников.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
17 сент
МО РФ: попытка Киева устроить теракт с помощью беспилотника пресечена
17 сент
Собянин: еще один беспилотник уничтожен в Подмосковье
17 сент
Минобороны сообщили об успешном пресечении попытки Киева атаковать Москву
17 сент
Собянин: успешно отражена атака беспилотника на Москву
7 сент
МО РФ: пресечена попытка атаки трех беспилотников в России
7 сент
Собянин: силами ПВО уничтожен беспилотник при атаке на Москву
5 сент
Собянин: еще один беспилотник уничтожен в Тверской области
5 сент
Собянин: в результате падения беспилотника поврежден бытовой объект
5 сент
Собянин: силами ПВО уничтожены беспилотники при атаке на Москву
1 сент
Вторая успешная операция за утро: российские военные взорвали БПЛА под Люберцами
+6° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
«Россия победит по умолчанию»: США предрекли незавидную участь
10:37
Собянин назвал место похорон поэта-песенника Николай Добронравова
10:27
«Так делали в американской политике всегда»: кому выгодно «устранить» президента США
10:18
SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью Добронравова
10:10
Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы после атаки дронов
10:01
Белый дом изменил слова Байдена, чтобы «не обидеть» ветеранов и африканцев

Сейчас читают

Киркоров сильно рисковал: какие пластические операции самые опасные для пациента
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
«Словно памятник надежде»: лучшие песни на стихи Николая Добронравова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России