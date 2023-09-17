Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы после атаки дронов

Росавиация: аэропорты Москвы работают штатно после утренних ограничений
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Работа воздушных гаваней была приостановлена, еще несколько самолетов отправили на запасные аэродромы.
Аэропорты Москвы, а также аэропорт Жуковский возобновили работу в штатном режиме после атаки беспилотников. С соответствующим известием вышла пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.
После того, как БПЛА Украины предприняли очередную провальную попытку нарушить воздушное пространство РФ, сразу несколько самолетов были перенаправлены в запасные аэродромы, а полеты в Домодедово и Жуковский были и вовсе остановлены. Теперь стало известно, что воздушные гавани возобновили работу.
«По состоянию на 08:30 мск 17 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — сказано в сообщении.
В федеральном агентстве также подчеркнули, что на время атаки дронов летчики, бортпроводники и диспетчеры принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Всего в аэропортах Москвы задержали 27 рейсов, еще шесть отменили.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве ранним утром успешно отразили две атаки беспилотников.
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