Собянин: успешно отражена атака беспилотника на Москву

Ночью 17 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который собирался совершить атаку на Москву. Дрон сбит в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Все обстоятельства уточняются.