Развозжаев: обломки беспилотника в Крыму упали на ферму

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Все силы и службы продолжают находиться в состоянии полной боевой готовности.

Развозжаев: обломки беспилотника в Крыму упали на ферму

Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа упали на одну из ферм на северной стороне Крымского полуострова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

К счастью, никто не пострадал. Все службы на побережье продолжают находиться в полной боевой готовности. Повреждений объектов не зафиксировано.

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