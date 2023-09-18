Русские не сдаются: украинская разведка сделала неожиданное заявление

Глава украинского ГУР: ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Буданов признал, что ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве.
Украинская армия никогда не сможет закончить конфликт с Россией военным маршем по Москве, такой исход просто-напросто невозможен. В этом признался глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью Economist.
Дело в том, что Киев полностью зависит от западных партнеров, в то время как Москва зависит только сама от себя, ей не нужна внешняя помощь. И Россия никогда не сдастся, потому что русские не сдаются, как признал сам Буданов.
«Война была константой для России на протяжении всей ее истории. Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве», — честно сообщил военный.
Ранее 5-tv.ru рассказал, когда Россия нанесет мощный удар по врагам.
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