Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия нанесет сильный удар по ВСУ, когда их истощит
Фото: © РИА Новости / Константин Морозов
Российские войска уже уничтожили лучшие бригады боевиков, подготовленные НАТО.
Российская армия сможет нанести мощный удар по остаткам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда до конца истощит их возможности. Об этом сообщил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на платформе YouTube, подчеркнув, что этот сильнейший удар не за горами.
«Россия не подвергает большому риску свои войска, а ведет оборонительные бои, чтобы уничтожить и стереть в пыль ВСУ. Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар», — предсказал эксперт.
Конфликт на Украине в любом случае не сможет продлиться еще несколько лет — все дело в том, что у ВСУ уже нет необходимого для этого количества живой силы. Помимо проблем с человеческим ресурсом, украинские военные также страдают и от ресурса финансового — денег на ведение интенсивных боевых действий уже нет.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дональд Трамп рассказал, как Украина могла избежать эскалации конфликта.
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