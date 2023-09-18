Наученные провалом: ВСУ стали уважительно относиться к российским бойцам

Pais: ВСУ стали уважительно говорить о бойцах РФ из-за провала контрнаступления
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Мнение украинцев поменялось по сравнению с тем, каким оно было в начале контрнаступления.
Украинские националисты стали с уважением отзываться о российских бойцах после провала своего контрнаступления. Об этом пишет испанская газета El Pais.
Журналисты пообщались с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы собрать информацию для материала, и отметили, с каким уважением боевики говорят о своем противнике. Мнение украинцев поменялось по сравнению с тем, каким оно было в начале контрнаступления.
Тогда ВСУ были убеждены, что российские военнослужащие плохо подготовлены и не обладают хорошим вооружением. Сейчас украинская сторона признает даже то, что у российской армии есть лучшее оружие.
«Мы видим, что они лучше обучены, они более опытны. И что самое страшное, у них лучше оружие», — заявил собеседник по имени Владимир.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
4 июня 2023 года было объявлено о начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленные западными странами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что элитные войска ВСУ потребовали отхода с передовой.
- 18 сент
- Солист группы «Чайф» про рок-музыкантов, выступивших против СВО: «Молчали бы лучше»
- 18 сент
- Двух уроженцев Херсонской области задержали в Москве за запуск квадрокоптера
- 18 сент
- «Надо найти виновных»: с чем связана массовая «зачистка» в Минобороны Украины
- 18 сент
- Защитники Донбасса отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении
- 18 сент
- ВСУ обстреливают Гуево в Курской области: есть попадания в мужской монастырь
- 18 сент
- Российские военные оставили ВСУ без британских ракет Storm Shadow
- 18 сент
- «Борьба за мирное небо»: Собянин рассказал о помощи бойцам РФ на передовой
- 18 сент
- «Вряд ли»: Песков ответил на слова Шольца о выводе ВС РФ из Украины
- 18 сент
- «Сами себя пытаются надуть»: солист группы «Чайф» высказался о сбежавших звездах
- 18 сент
- Зачистка продолжается: на Украине уволили всех заместителей главы Минобороны
Читайте также
72%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?