Мнение украинцев поменялось по сравнению с тем, каким оно было в начале контрнаступления.

Украинские националисты стали с уважением отзываться о российских бойцах после провала своего контрнаступления. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Журналисты пообщались с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы собрать информацию для материала, и отметили, с каким уважением боевики говорят о своем противнике. Мнение украинцев поменялось по сравнению с тем, каким оно было в начале контрнаступления.

Тогда ВСУ были убеждены, что российские военнослужащие плохо подготовлены и не обладают хорошим вооружением. Сейчас украинская сторона признает даже то, что у российской армии есть лучшее оружие.

«Мы видим, что они лучше обучены, они более опытны. И что самое страшное, у них лучше оружие», — заявил собеседник по имени Владимир.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

4 июня 2023 года было объявлено о начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленные западными странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что элитные войска ВСУ потребовали отхода с передовой.