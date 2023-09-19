Серия взрывов прогремела в Харьковской области
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В регионе объявлена воздушная тревога.
Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib
В Харьковской области прогремели сильные взрывы. Об этом сообщает ряд украинских СМИ, ссыласяь на главу Харьковской администрации (подконтрольна Киеву — Прим. ред.) Олега Синегубова.
В регионе в данный момент объявлена воздушная тревога.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о серии взрывов в Одесской области.
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