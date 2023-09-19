Серия взрывов прогремела в Харьковской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

В регионе объявлена воздушная тревога.

Серия взрывов прогремела в Харьковской области

Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib

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Тема:
Спецоперация

В Харьковской области прогремели сильные взрывы. Об этом сообщает ряд украинских СМИ, ссыласяь на главу Харьковской администрации (подконтрольна Киеву — Прим. ред.) Олега Синегубова.

В регионе в данный момент объявлена воздушная тревога.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серии взрывов в Одесской области.

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