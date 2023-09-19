«Киевский попрошайка»: зачем Зеленский на самом деле собрался в США

В МИД РФ заграничные визиты украинского лидера называют «гастрольным туром».

Президент Украины Владимир Зеленский в поездке в США попросит очередной пакет помощи Киеву. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила во время брифинга.

«Киевский зависимый во всех смыслах попрошайка собирается клянчить деньги и оружие у своих американских хозяев», — прокомментировала российский дипломат.

Она обратила внимание, что, по данным СМИ, в связи с очередным «гастрольным туром» Зеленского в Минобороны Германии появились мысли о поставках ракет дальнего радиуса действия. Это свидетельствует о продолжающейся эскалации конфликта и безразличности Запада к страданиям мирного населения, подчеркнула Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что все действия Киева и его союзников сегодня прикрываются якобы «мирным планом Зеленского». По ее словам, решения о новых поставках ничего общего с дипломатией не имеют. Более того, добавила Захарова, Запад запретил Украине даже думать о мирных путях урегулирования конфликта.

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны Дании заявили о передаче Киеву еще 45 танков.