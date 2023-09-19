МО РФ: ПВО сбили украинский беспилотник в небе Брянской области
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Удар ВСУ был направлен на гражданские объекты на территории России.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
Утром 19 сентября ВС РФ пресекли попытку Украины нанести удар по гражданским объектам на территории России.
В Минобороны сообщили, что террористическая атака киевского режима была предпринята при помощи БПЛА самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — говорится в сообщении ведомства.
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