МО РФ: ПВО сбили украинский беспилотник в небе Брянской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 20 0

Удар ВСУ был направлен на гражданские объекты на территории России.

МО РФ: ПВО сбили украинский беспилотник в небе Брянской области

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Утром 19 сентября ВС РФ пресекли попытку Украины нанести удар по гражданским объектам на территории России.

В Минобороны сообщили, что террористическая атака киевского режима была предпринята при помощи БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — говорится в сообщении ведомства.

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