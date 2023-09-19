ВС РФ отразили все атаки в зоне СВО, уничтожено свыше 600 украинских боевиков

Защитники Донбасса отразили все атаки украинских нацистов в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации на фронте.

ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в 127 районах. В общей сложности за минувшие сутки были ликвидированы до 622 боевиков ВСУ.

На донецком направлении российские военные отразили две атаки противника, устранив до 225 военнослужащих. На запорожском направлении киевский режим предпринял попытку атаковать позиции армии РФ, однако потерял свыше 175 боевиков.

В ЛНР и ДНР были отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й мехбригад ВСУ, в результате чего ликвидированы 65 украинских нацистов. В районе населенного пункта Старомайское на южно-донецком направлении была разбита еще одна группа боевиков — потери противника составили свыше 115 боевиков.

На купянском и херсонском направлениях были ликвидированы порядка 20 и 25 украинцев, соответственно, заключили в российском оборонном ведомстве.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области.