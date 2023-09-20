МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 11 0

Аппарат был самолетного типа.

МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь с 19 на 20 сентября успешно пресечена попытка атаки беспилотного летательного аппарата на Белгородскую область. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с поставленной задачей. Известно, что аппарат был самолетного типа.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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