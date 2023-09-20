МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область

В ночь с 19 на 20 сентября успешно пресечена попытка атаки беспилотного летательного аппарата на Белгородскую область. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с поставленной задачей. Известно, что аппарат был самолетного типа.