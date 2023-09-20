Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу прямо сейчас, не дожидаясь результатов выборов нового президента США, публично поделиться его планом по достижению мира на Украине. Соответствующее заявление прозвучало во время его интервью телеканалу CNN. Прежде Трамп обещал добиться переговоров Москвы и Киева, по результатам которых вооруженный конфликт завершится в течение 24 часов.

«Он может публично поделиться своей идеей сейчас, не терять времени, не терять людей и сказать: „Моя формула — остановить войну, остановить всю эту трагедию и остановить российскую агрессию“», — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул — если Дональд Трамп в действительности не знает, как «вытеснить русских», из Украины, то он «не представляет глобальную идею мира». Кроме того, отметил президент, план, в котором часть территорий Незалежной придется «отдать» российской стороне, является для него категорически неприемлемым. И опять же не дотягивающим до пресловутой «формулы мира».

Трамп, как сказано в материале, утверждал, что добившись переговоров Киева и Москвы, он предложил бы сделку, выгодную каждому участнику конфликта. Впрочем, экс-президент США полагает, Киев мог достичь соглашения с потерей меньшего количества территорий, чем Москва уже присоединила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США растет число конгрессменов, критикующих выделение помощи киевскому режиму.