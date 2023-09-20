Экипаж РСЗО «Торнадо-С» ударил по пункту временной дислокации ВСУ
В окрестностях Славянска и поселка Богатырь в ДНР также поражены два склада вооружения украинской морской пехоты.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Активные боевые действия идут и на Донецком направлении, где подразделения Южной группировки отразили две атаки штурмовых групп ВСУ. Артиллерия и авиация нанесла удары по украинским боевикам в районах населенных пунктов Майорск и Каменка.
В окрестностях Славянска и поселка Богатырь в ДНР поражены два склада вооружения украинской морской пехоты. Немалую роль в этом играет и работа наших артиллерийских комплексов «Торнадо-С». За работой боевых расчетов следит Ксения Солдатова.
Команда получена, расчет быстро занимает свои позиции и выезжает.
«Экипаж получил координаты цели, и прямо сейчас комплекс „Торнадо-С“ едет на стартовую позицию, где и будет произведен пуск. Вся дорога из укрытия занимает несколько минут», — рассказывает корреспондент.
Уже на месте «Торнадо-С» наводится на цель. Так в боевое положение поднимается пакет направляющих — 12 ячеек. В каждой из них — реактивный снаряд.
После пуска узнаем: поражен пункт временной дислокации подразделения ВСУ. «Торнадо-С» подвластна практически любая цель — командные пункты, аэродромы, склады боеприпасов и горючего, скопление техники противника. Как здесь говорят, могут поразить все, что имеет площадь и размер и находится на расстоянии до 120 километров.
Теоретически комплекс может выпустить сразу весь боекомплект и одновременно поразить 12 целей, если все они примерно в одном районе наведения. Мозг «Торнадо-С» — умная система, которая позволяет вводить несколько координат целей. Но обычно работают точечно. Комплекс рассчитывает траекторию, задает курс.
«Данный комплекс имеет в своем составе управляемые реактивные снаряды, они сами корректируют себя в процессе полета. Соответственно, если приходят координаты цели, они точно по этим координатам, с наименьшими отклонениями, ее поражают», — рассказал командир батареи РСЗО «Торнадо-С» Матвей.
По его словам, важно поддерживать машину в состоянии боеготовности. А для «повышения живучести» они должны максимально быстро покинуть место выполнения боевой задачи.
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