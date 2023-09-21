Алиев выразил соболезнования Путину в связи с гибелью российских миротворцев

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49 0

По инициативе азербайджанской стороны между лидерами состоялся телефонный разговор.

Алиев выразил соболезнования Путину в связи с гибелью российских миротворцев

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Тема:
Нагорный Карабах

Между президентом РФ Владимиром Путиным и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым состоялись телефонные переговоры. Баку выразил соболезнования и принес извинения в связи с расстрелом российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.

Азербайджанская сторона намерена вместе с военными РФ провести расследование случившегося, отметил Алиев. Он заверил, что все виновные понесут наказание. Уточняется, что в этой связи российская и азербайджанская прокуратуры работают в тесном контакте.

Лидеры двух стран также обсудили вопросы, касающиеся мер стабилизации ситуации и решения проблем гуманитарного характера. И Путин, и Алиев подчеркнули важность соблюдения достигнутых ранее соглашений о прекращении огня в регионе.

Ильхам АлиевПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент РФ также обратил внимание на важность обеспечения безопасности мирного армянского населения Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона подтвердила свою дальнейшую готовность реализовать работу над этим в координации с российским миротворческим контингентом.

Путин также провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В Ереване выразили надежду, что ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий.

Российские миротворцы погибли при обстреле их автомобиля в Нагорном Карабахе накануне, 20 сентября. Контингент РФ находился в пути с наблюдательного поста. Огонь из стрелкового оружия настиг их в районе населенного пункта Джанятаг.

В Минобороны Азербайджана выразили соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

Ппри помощи миротворческого контингента РФ удалось достичь договоренностей между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха. Ситуация в регионе накалилась после начала антитеррористической операции азербайджанской стороной 19 сентября. Официальный Баку отмечал, что военные наносят высокоточные удары по позициям ВС Армении.

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские миротворцы эвакуировали пять тысяч человек из Нагорного Карабаха.

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