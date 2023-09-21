«Значит, пойду я»: отец раненного в СВО бойца отправился на фронт

Военный рассказал о ранении под Мариуполем и о том, как на такую новость отреагировала его семья.

Отец российского военнослужащего, раненного в зоне спецоперации, после такого известия сам направился на фронт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого бойца с позывным «Морячок».

Военный рассказал, что был ранен под Мариуполем. Там он получил пулю в область шеи, после чего был направлен на лечение в госпиталь. О случившемся он рассказал матери, от которой позже узнал, что отец отправился на фронт.

«Он сказал: „Сын не может воевать, значит, пойду я“. А после ранения я „зашел“ обратно, и вот теперь мы вместе», — рассказал «Морячок».

По его словам, отец ранее участвовал в чеченской кампании, потом ушел в отставку. Мужчина снова подписал контракт, но уже на спецоперацию на Украине.

«Он (отец. — прим. ред.) в группе разведки, а я сейчас обучаюсь на СОБа (старший офицер батареи. — Прим. ред.)», — добавил боец.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал героями участников специальной военной операции.