«Значит, пойду я»: отец раненного в СВО бойца отправился на фронт

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 82 0

Отец российского военного уехал на фронт, узнав о ранении сына

«Значит, пойду я»: отец раненного в СВО бойца отправился на фронт

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Военный рассказал о ранении под Мариуполем и о том, как на такую новость отреагировала его семья.

Отец российского военнослужащего, раненного в зоне спецоперации, после такого известия сам направился на фронт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого бойца с позывным «Морячок».

Военный рассказал, что был ранен под Мариуполем. Там он получил пулю в область шеи, после чего был направлен на лечение в госпиталь. О случившемся он рассказал матери, от которой позже узнал, что отец отправился на фронт.

«Он сказал: „Сын не может воевать, значит, пойду я“. А после ранения я „зашел“ обратно, и вот теперь мы вместе», — рассказал «Морячок».

По его словам, отец ранее участвовал в чеченской кампании, потом ушел в отставку. Мужчина снова подписал контракт, но уже на спецоперацию на Украине.

«Он (отец. — прим. ред.) в группе разведки, а я сейчас обучаюсь на СОБа (старший офицер батареи. — Прим. ред.)», — добавил боец.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал героями участников специальной военной операции.

Тема:
Спецоперация
21 сент
«Где еще такой народ?» — Поплавская рассказала, из чего жены военных плетут сети для СВО
21 сент
Путин призвал делать все, чтобы бойцы СВО могли обеспечивать свои семьи
21 сент
В НАТО назвали следующую цель США после Украины: «Необходимо обеспечить победу»
21 сент
«Было бы ошибкой»: на Западе перестали рассчитывать на контрнаступление ВСУ
21 сент
«Валюта контрнаступления»: в США заявили об огромных потерях ВСУ у Работино
21 сент
Новая реальность: почему Зеленского ждет холодный прием в США
21 сент
ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ на острове Переяславский
21 сент
Защитники Донбасса за сутки отразили пять атак ВСУ в ДНР
21 сент
«Избитая армия Зеленского»: в США исключили шансы на победу ВСУ
21 сент
ВС РФ нанесли удар по объектам радиоразведки и подготовки диверсантов ВСУ
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
96.08
-0.54 102.36
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
Роботы и массовое ожирение: пять вещей, которые предсказал мультфильм «ВАЛЛ-И»
22:14
«Сейчас не одинок»: Киркоров рассказал, что новая любовь сделала его счастливым
22:06
Вода за секунды разрушила все, люди просто не успели спастись: МЧС РФ продолжает работу в Ливии
21:53
Путин: санкции в чем-то тормозят Россию, но и стимулируют ее развитие
21:50
Путин призвал ФАС разобраться с ценами на средства реабилитации
21:48
«Нас пугает»: Голикова о сокращении числа 30-летних работников

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Работаю над собой ежедневно»: Полина Гагарина назвала свой главный недостаток

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России