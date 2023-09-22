Один военный погиб при ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе
В ходе отражения вражеской атаки средствами ПВО сбито пять ракет.
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Один военнослужащий погиб в результате ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны России.
«По имеющейся информации, один военнослужащий погиб», — сказано в официальном сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что еще один военнослужащий числится пропавшим без вести.
Всего средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате атаки со стороны Украины поврежден штаб Черноморского флота.
Ракетную и авиационную опасность в Севастополе отменили, сообщил позже губернатор Михаил Развожаев. Также он призвал горожан не выезжать в центр, где перекрыты дороги.
Губернатор Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что над территорией полуострова силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Также представитель властей призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что удар по штабу Черноморского флота в Севастополе могли нанести ракетой Storm Shadow.
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