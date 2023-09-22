Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Курской областью
Минобороны: над Курской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа
Фото: © РИА Новости
Киевский режим попытался атаковать территорию РФ днем 22 сентября.
В небе над Курской областью сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Известно, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать российский регион примерно в 15:30 по московскому времени. Совершить террористическое преступление не вышло — беспилотники были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).
«22 сентября около 15:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в оборонном ведомстве.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что удар по штабу Черноморского флота в Севастополе могли нанести ракетой Storm Shadow.
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