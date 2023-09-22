В Пентагоне прокомментировали сообщения о передаче США ракет ATACMS Киеву

Даты поставок пока не раскрываются.

На данный момент американские власти не дают комментариев по поводу поставок ракет ATACMS на Украину, сообщает РИА Новости.

«Нам известно о сообщениях СМИ, но по ATACMS анонсировать нечего», — приводит агентство комментарий военного ведомства.

Прежде западный телеканал NBC News проинформировал о том, что президент США Джо Байден передал сообщение президенту Украину Владимиру Зеленскому о том, что передаст Киеву небольшое количество ракет ATACMS. По данным источника, даты и официальное заявление об их поставках не раскрываются.

К слову, Зеленский уже не знает на какие меры идти, чтобы получить заветные подарки в виде вооружения от Запада. Теперь президент Украины начал использовать шантаж. На встрече с сенаторами в Капитолии он заявил, что Киев проиграет Москве без помощи Штатов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну. Они встали на сторону Украины и стали снабжать киевский режим боеприпасами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский устроил истерику на Совбезе ООН.