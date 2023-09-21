ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ на острове Переяславский

В Минобороны сообщили, что российская армия за минувшие сутки ликвидировала 45 боевиков ВСУ под Херсоном в ходе огневого поражения. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

Он отметил, что ВС РФ удалось ликвидировать три автомобиля ВСУ, а также переданную Западом гаубицу американского производства М777.

В оборонном ведомстве также рассказали об успешной работе ВС РФ на острове Переяславский. Там российским военным удалось пресечь действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве сообщают о серии взрывов.