ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ на острове Переяславский

ВСУ также потеряли гаубицу производства США на херсонском направлении.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В Минобороны сообщили, что российская армия за минувшие сутки ликвидировала 45 боевиков ВСУ под Херсоном в ходе огневого поражения. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.
Он отметил, что ВС РФ удалось ликвидировать три автомобиля ВСУ, а также переданную Западом гаубицу американского производства М777.
В оборонном ведомстве также рассказали об успешной работе ВС РФ на острове Переяславский. Там российским военным удалось пресечь действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве сообщают о серии взрывов.
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