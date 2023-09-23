ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой коммунальную технику

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 25 0

В результате обстрела пострадал один человек.

ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой коммунальную технику

Фото: © РИА Новости / Олег Гончаренко

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР) с помощью кассетных боеприпасов, они уничтожили всю технику компании «Эко-Комфорт-Сервис». Об этом сообщает издание РИА Новости.

«Вы видите… страх, ужас, конторы нет… Выдержали паузу полчаса и накрыли кассетными. В этот момент машина загорелась. В связи с тем, что сильный обстрел был, не было возможности ее просто затушить», — рассказал один из коммунальщиков.

В результате атаки украинских нацистов пострадал один человек. По словам одного из сотрудников, ВСУ умудрились уничтожить всю технику по уборке мусора, у всех машин осколками пробиты двигатели.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Запорожье прогремели не менее четырех взрывов.

Тема:
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