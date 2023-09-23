Ми-8 и Ми-28 устроили небольшое авиашоу в зоне СВО на радость соотечественникам

Свежие кадры из-под Артемовска поступили от солдат добровольческого батальона «Барс-13», сообщает Telegram-канал Mash. На них видно, как возвращающиеся с успешных боевых вылетов Ми-8 и Ми-28 устроили небольшое авиашоу на радость соотечественникам.

Винтокрылые машины низко пролетают над головами радующихся на земле бойцов, а потом выпускают тепловые пушки.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР, еще на тот момент самопровозглашенных республик, обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда киевский режим усилил обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российская артиллерия «перемалывает» натовскую технику.