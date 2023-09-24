Российские военные ликвидировали более 500 боевиков ВСУ за сутки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 224 0

В Минобороны рассказали об успехах российской армии в зоне СВО.

Российские военные ликвидировали более 500 боевиков ВСУ за сутки

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

Защитники Донбасса за минувшие сутки ликвидировали порядка 560 украинских нацистов в зоне проведения спецоперации. Данные об этом следуют из брифинга Минобороны РФ о ситуации на фронте.

В оборонном ведомстве рассказали, то ВС РФ отразили четыре атаки противника на донецком направлении, в результате чего враг потерял до 305 человек убитыми и раненными. Разбить живую силу ВСУ удалось в районе населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое.

На запорожском направлении в районе населенного пункта Работино 65-й мехбригаде ВСУ было нанесено огневое поражение. Российские военные сумели ликвидировать до 35 боевиков.

Урон технике и живой силе двух штурмовых групп ВСУ был нанесен в районе Серебрянского лесничества под Красным Лиманом. На данном участке фронта враг потерял более полусотни военнослужащих.

На южно-донецком направлении потери противника составили до 110-ти украинских нацистов, а на купянском — более 20. В Херсонской области российские подразделения уничтожили еще до 40 боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска РФ отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении.

Тема:
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