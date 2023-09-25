Противовоздушная оборона отразила атаку украинского дрона над Тульской областью

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

Пострадавших в результате попытки теракта нет.

Противовоздушная оборона отразила атаку украинского дрона над Тульской областью

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силами противовоздушной обороны (ПВО) удалось отразить атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Тульской областью. Этой информацией делится местное Министерство по региональной безопасности.

По предварительной информации, в результате попытки киевского режима устроить террористический акт, разрушений инфраструктуры и пострадавших людей нет.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
24 сент
Богомаз: ВСУ попытались совершить теракт в Брянской области
24 сент
МО РФ: украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью
24 сент
МО РФ: украинский дрон уничтожен над Курской областью
22 сент
Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью
22 сент
Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Курской областью
22 сент
Во время ракетной атаки по Севастополю был замечен американский «Посейдон»
22 сент
Один военный погиб при ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе
22 сент
Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе могли нанести ракетой Storm Shadow
22 сент
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ у Крыма и Туапсе
20 сент
МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область
+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:25
Экзотика юга России: фермеры Сочи приступили к сбору инжира
1:09
Единство во всем? В Европе призвали бомбить Белград
0:53
«Вам ничего нет»: как в итоге поделили наследство Вилли Токарева
0:37
Российские военные раскрыли подробности уничтожения танков Leopard в ЛНР
0:21
По всем канонам? Хронология событий в Нагорном Карабахе за последние дни
0:10
Противовоздушная оборона отразила атаку украинского дрона над Тульской областью

Сейчас читают

Умер джазовый музыкант Георгий Искендеров
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Накапливается на коврах, спасения нет— кому грозит зловонный «старушечий» запах
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России