Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Брянской областью
МО РФ: ВС РФ пресекли попытку пресечена попытка теракта над Брянской областью
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Доблестные российские военные вмешались в ситуацию, ликвидировав потенциальную угрозу.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по территории России была пресечена силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны в начале недели.
По информации пресс-службы ведомства, два беспилотника были уничтожены комплексом противовоздушной обороны над территорией Брянской области. Еще два дрона засекли и успешно перехватили над Курской областью. Для атак украинские неонацисты использовали БПЛА самолетного типа, ни один из них цели не достиг.
Сейчас на месте работают экстренные службы. Разрушений и пострадавших нет.
Примечательно, что только за последнее время украинская армия потеряла больше шести тысяч дронов и продолжает нести большие потери.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные засекли и перехватили два беспилотника у Крыма и Туапсе.
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