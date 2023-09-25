Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Брянской областью

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Алина Крылова
Алина Крылова 6 0

МО РФ: ВС РФ пресекли попытку пресечена попытка теракта над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Брянской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Доблестные российские военные вмешались в ситуацию, ликвидировав потенциальную угрозу.

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по территории России была пресечена силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны в начале недели.

По информации пресс-службы ведомства, два беспилотника были уничтожены комплексом противовоздушной обороны над территорией Брянской области. Еще два дрона засекли и успешно перехватили над Курской областью. Для атак украинские неонацисты использовали БПЛА самолетного типа, ни один из них цели не достиг.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Разрушений и пострадавших нет.

Примечательно, что только за последнее время украинская армия потеряла больше шести тысяч дронов и продолжает нести большие потери.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные засекли и перехватили два беспилотника у Крыма и Туапсе.

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