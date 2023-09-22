Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ у Крыма и Туапсе

Российские военные ночью пресекли террористическую попытку киевского режима ударить по объектам с применением беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинский танк открыл огонь по населенному пункту Чаусовское в Брянской области.