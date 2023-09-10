В Совбезе назвали подрыв «СП» одним из самых резонансных терактов Киева и Запада

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Украина и ее партнеры в Европе и США прибегают к терактам, будучи не в силах переломить ситуацию на поле боя в свою пользу.

В Совбезе назвали подрыв «СП» одним из самых резонансных терактов Киева и Запада

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Тема:
Северный поток

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стал одним из самых резонансных терактов Киева и стоящего за ним Запада. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».

«Наиболее резонансными из них (терактов — Прим. ред.) стали подрывы газопровода „Северный поток“, Крымского моста, Каховской ГЭС, ракетные обстрелы Запорожской АЭС», — сказал он.

По словам Кокова, Украина и Запад прибегают к практике терактов, будучи не в состоянии переломить ситуацию на поле боя в свою пользу.

Представитель Совбеза добавил, что США, Великобритания, Франция давно используют террористические организации как инструмент достижения внешнеполитических и экономических целей.

Газопроводы «СП» и «СП — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Их спецслужбы обнаружили на месте повреждения трубопроводов взрывчатку.

В России подрыв «Северных потоков» расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у российских спецслужб появилась информация о попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.

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