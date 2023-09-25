«Горячая точка»: Пушилин рассказал об обстановке на угледарском направлении

Пушилин заявил о перегруппировке ВСУ под Угледаром
Фото: Река Александр / ТАСС
Противник, неся потери, пытается пересмотреть свою тактику. Как на это отвечают наши бойцы?
Горячая точка сегодня — на угледарском направлении. Противник пытается вести перегруппировку сил, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала.
«Горячая точка на угледарском направлении. Там противник проводит сейчас определенную перегруппировку, мы в свою очередь стараемся не допустить какой-либо легкой ротации и задействуем все имеющиеся у нас ресурсы», — сказал он.
Военная спецоперация России продолжается. Ее цель — демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля 2022 сообщил глава РФ Владимир Путин после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила массированные обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы вытеснили боевиков ВСУ из села Орехово-Василевка.
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