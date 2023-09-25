Украинские боевики обстреляли Краснодон в ЛНР, детей эвакуируют

Взрывы прогремели недалеко от местной школы и детского сада.

В Краснодоне Луганской народной республики (ЛНР) прогремел мощный взрыв в районе военных складов, рядом были дети. Как пишет Mash, это случилось прямо рядом с учебным учреждением.

По информации источника, детей из ближайшей школы № 9 эвакуируют. Также поблизости находится детский сад, воспитанников которого после взрыва увели в укрытие.

Местные жители слышали два прилета снарядов. По словам очевидцев, город практически не обстреливали, так как он находится в тылу после освобождения.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Военная спецоперация России продолжается. Ее цель — демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля 2022 сообщил глава РФ Владимир Путин после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила массированные обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ уничтожили жилой дом в Ясиноватой в ДНР.