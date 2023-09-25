ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме под Днепропетровском

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Российские ПВО также ликвидировали семь снарядов HIMARS и 33 беспилотника в зоне СВО.

ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме под Днепропетровском

Фото: www.globallookpress.com / Danil Shamkin

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Тема:
Спецоперация

Воздушно-космические силы РФ ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, в результате чего был ликвидирован истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках брифинга о ситуации на фронте.

Боевой самолет из арсенала украинских нацистов был уничтожен на аэродроме Долгинцево, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в зоне конфликта средства противовоздушной обороны (ПВО) перехвалили семь снарядов РСЗО HIMARS западного производства. В небе над ЛНР, ДНР и Запорожской областью за минувшие сутки било сбито 33 беспилотных летальных аппарата противника.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ. Все заданные цели были успешно достигнуты.

Тема:
Спецоперация
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