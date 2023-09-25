ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме под Днепропетровском

Российские ПВО также ликвидировали семь снарядов HIMARS и 33 беспилотника в зоне СВО.
Фото: www.globallookpress.com / Danil Shamkin
Воздушно-космические силы РФ ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, в результате чего был ликвидирован истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках брифинга о ситуации на фронте.
Боевой самолет из арсенала украинских нацистов был уничтожен на аэродроме Долгинцево, уточнили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в зоне конфликта средства противовоздушной обороны (ПВО) перехвалили семь снарядов РСЗО HIMARS западного производства. В небе над ЛНР, ДНР и Запорожской областью за минувшие сутки било сбито 33 беспилотных летальных аппарата противника.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ. Все заданные цели были успешно достигнуты.
- 25 сент
- Расслабиться не дают: артиллеристы армии России громят боевиков ВСУ под Артемовском
- 25 сент
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ
- 25 сент
- СМИ узнали о доставке на Украину первых танков Abrams в рамках помощи от США
- 25 сент
- Украинские боевики обстреляли Краснодон в ЛНР, детей эвакуируют
- 25 сент
- В МИД Финляндии признали, что санкции Запада нацелены на простых россиян
- 25 сент
- «Бой героический»: Шойгу доложил Путину о подвиге российских бойцов под Урожайным
- 25 сент
- Украинский беспилотник пытался атаковать Белгородскую область
- 25 сент
- Дежурные силы ПВО перехватили беспилотники над Брянской и Курской областями
- 25 сент
- Шойгу представил к званию Героя России замкомандира взвода Ивана Калашникова
- 25 сент
- «Горячая точка»: Пушилин рассказал об обстановке на угледарском направлении
Читайте также
77%
-0.04 102.25
-0.11
Нашли ошибку?