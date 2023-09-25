В украинский плен попал бывший мэр города Пермского края Третьяков
Случилось это недалеко от Клещеевки в ДНР.
Фото: Telegram / Игорь Сапко / igor_sapko
Бывший мэр Чайковского городского поселения, расположенного в Пермском крае, Алексей Третьяков попал в плен ВСУ во время службы. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.
Третьяков принимал участие в СВО в составе батальона «Ахмат». Украинские нацисты взяли его в плен в ДНР, недалеко от населенного пункта Клещевка.
Украинские пограничники отметили, что пленный дал показания. По словам Третьякова, на фронт он отправился для борьбы с НАТО.
Уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко отреагировал на ситуацию в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». Он написал, что от экс-супруги Третькова и других людей поступили просьбы предоставить достоверную информацию о случившемся.
Сапко, в свою очередь, направил запрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово.
- 25 сент
- В США предупредили Украину о потере военных аэродромов
- 25 сент
- «Бесполезны для Украины»: западные ракеты оказались слабы против российских РЭБ
- 25 сент
- Момент падения украинской ракеты попал на видео
- 25 сент
- В РВИО призвали судить западных чиновников, поддерживающих неонацизм
- 25 сент
- Расслабиться не дают: артиллеристы армии России громят боевиков ВСУ под Артемовском
- 25 сент
- ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме под Днепропетровском
- 25 сент
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ
- 25 сент
- СМИ узнали о доставке на Украину первых танков Abrams в рамках помощи от США
- 25 сент
- Украинские боевики обстреляли Краснодон в ЛНР, детей эвакуируют
- 25 сент
- В МИД Финляндии признали, что санкции Запада нацелены на простых россиян
Читайте также
77%
-0.04 102.25
-0.11
Нашли ошибку?