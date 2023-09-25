В украинский плен попал бывший мэр города Пермского края Третьяков

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50 0

Случилось это недалеко от Клещеевки в ДНР.

В украинский плен попал бывший мэр города Пермского края Третьяков

Фото: Telegram / Игорь Сапко / igor_sapko

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Тема:
Спецоперация

Бывший мэр Чайковского городского поселения, расположенного в Пермском крае, Алексей Третьяков попал в плен ВСУ во время службы. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

Третьяков принимал участие в СВО в составе батальона «Ахмат». Украинские нацисты взяли его в плен в ДНР, недалеко от населенного пункта Клещевка.

Украинские пограничники отметили, что пленный дал показания. По словам Третьякова, на фронт он отправился для борьбы с НАТО.

Уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко отреагировал на ситуацию в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». Он написал, что от экс-супруги Третькова и других людей поступили просьбы предоставить достоверную информацию о случившемся.

Сапко, в свою очередь, направил запрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово.

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В украинский плен попал бывший мэр города Пермского края Третьяков

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