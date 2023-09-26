Белый дом поставил Киеву ряд условий для продолжения военной помощи

Белый дом направил Киеву список реформ-условий для продолжения военной помощи
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
США дали Украине понять, что их поддержка — не благотворительность.
Украина получила письмо со списком реформ, которые необходимо провести, чтобы и в дальнейшем получать военную помощь от США. Как сообщается в материале издания «Украинская правда», документ передал заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Майкл Пайл, его текст опубликован в материале. Называется он — «Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США».
Помимо прочего, Киеву настойчиво рекомендуют провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, чтобы обеспечить «финансовую устойчивость компаний и операторов». Предлагается расширить наблюдательный совет компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз», а также усилить Национальное антикоррупционное бюро Украины. Ведомству нужно получить право на прослушивание и «исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел».
Белый дом просит реформ и в Службе безопасности Украины (СБУ), в частности, добавить в ее ведение контрразведывательную работу, борьбу с терроризмом и киберпреступностью. От властей требуют принятия законопроекта, который должен восстановить обязательное декларирование активов для всех государственных служащих и судей. Если оно будет введено, отчитаться придется всем вплоть до 2001 года. Киеву необходимо создать новый наблюдательный совет при государственном концерне «Украинская оборонная промышленность» с прозрачной деятельностью и привести госзакупки вооружения в соответствие со стандартами НАТО.
В перечне реформа таможенной и пограничной служб Украины, национальной полиции и министерства обороны, реорганизация Бюро экономической безопасности, Высшего антикоррупционного суда. На выполнение этих и других задач Киеву дают 18 месяцев. По мнению депутата Верховной рады Ярослава Железняка, скоро предписания Белого дома «синхронизируются» с европейскими, а Украине станет трудно принимать деньги от западных партнеров. Письмо получили все зарубежные доноры страны. Деньги в обмен на реформы, заключил Железняк.
Ранее, писал 5-tv.ru, США назвали регионы, от которых придется отказаться Украине ради мира.
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