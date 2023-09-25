В США назвали регионы, от которых придется отказаться Украине ради мира

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев вынужденно откажется от четырех областей
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
Киевский режим находится не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия Москве.
Киев может согласиться на капитуляцию, отказавшись от четырех регионов — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей — для окончания конфликта. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«Единственный способ все закончить — безоговорочная капитуляция Украины», — заявил он.
По его словам, Россия не отдаст присоединенные к стране регионы, поэтому киевский режим находится не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия Москве.
Прежде сообщалось, что самые ярые партнеры Незалежной в Европе стали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других внутренних проблем. Многие западные СМИ считают, что зерновой вопрос ставит под сомнения возможность вступления Украины в Европейский союз.
К слову, 16 сентября правительство Польши продлило запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти приняли соответствующее решение из-за интересов украинских олигархов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США предупредили Украину о потере военных аэродромов.
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