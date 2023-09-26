Опережая календарь: снег массивно выпал в Бурятии и Иркутской области
Снег массивно выпал в Бурятии и Иркутской области
Фото, видео: IMAGO/AndrÃ© MÃ¤rz / ТАСС; 5-tv.ru
Пока взрослые грустят за рулем, первые снежинки с неподдельной радостью встречают дети и собаки.
Зима нагрянула в Бурятию — в нескольких районах республики выпал первый снег. За ночь намело столько, что жители частных домов с трудом смогли выйти на улицу.
Двери плохо поддавались из-за сугробов. В одном поселке по такому случаю детям даже разрешили не ходить сегодня в школу.
Белоснежные пейзажи за окном увидели и соседи в Иркутской области. Местные экологи переживают за деревья — те еще не успели скинуть зеленую листву, а сверху уже навалилось тяжелое снежное одеяло.
На загородных трассах сложная ситуация, особенно тяжело водителям на крутых перевалах. В девятибалльных пробках встали в Иркутске.
В городе и области неожиданный «снегодождь» и штормовой ветер, дороги превратились в каток — и в ближайшие часы обстановка будет только ухудшаться. А пока взрослые грустят за рулем, первые снежинки с неподдельной радостью встречают дети и собаки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильнейший ураган ударил по Норильску.
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