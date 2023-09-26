Опережая календарь: снег массивно выпал в Бурятии и Иркутской области

Пока взрослые грустят за рулем, первые снежинки с неподдельной радостью встречают дети и собаки.

Зима нагрянула в Бурятию — в нескольких районах республики выпал первый снег. За ночь намело столько, что жители частных домов с трудом смогли выйти на улицу.

Двери плохо поддавались из-за сугробов. В одном поселке по такому случаю детям даже разрешили не ходить сегодня в школу.

Белоснежные пейзажи за окном увидели и соседи в Иркутской области. Местные экологи переживают за деревья — те еще не успели скинуть зеленую листву, а сверху уже навалилось тяжелое снежное одеяло.

На загородных трассах сложная ситуация, особенно тяжело водителям на крутых перевалах. В девятибалльных пробках встали в Иркутске.

В городе и области неожиданный «снегодождь» и штормовой ветер, дороги превратились в каток — и в ближайшие часы обстановка будет только ухудшаться. А пока взрослые грустят за рулем, первые снежинки с неподдельной радостью встречают дети и собаки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильнейший ураган ударил по Норильску.