Опережая календарь: снег массивно выпал в Бурятии и Иркутской области

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Снег массивно выпал в Бурятии и Иркутской области

Фото, видео: IMAGO/AndrÃ© MÃ¤rz / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Пока взрослые грустят за рулем, первые снежинки с неподдельной радостью встречают дети и собаки.

Зима нагрянула в Бурятию — в нескольких районах республики выпал первый снег. За ночь намело столько, что жители частных домов с трудом смогли выйти на улицу.

Двери плохо поддавались из-за сугробов. В одном поселке по такому случаю детям даже разрешили не ходить сегодня в школу.

Белоснежные пейзажи за окном увидели и соседи в Иркутской области. Местные экологи переживают за деревья — те еще не успели скинуть зеленую листву, а сверху уже навалилось тяжелое снежное одеяло.

На загородных трассах сложная ситуация, особенно тяжело водителям на крутых перевалах. В девятибалльных пробках встали в Иркутске.

В городе и области неожиданный «снегодождь» и штормовой ветер, дороги превратились в каток — и в ближайшие часы обстановка будет только ухудшаться. А пока взрослые грустят за рулем, первые снежинки с неподдельной радостью встречают дети и собаки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильнейший ураган ударил по Норильску.

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