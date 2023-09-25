Срывало крыши: сильнейший ураган ударил по Норильску

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Десятки крыш сорвало в Норильске в результате урагана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

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Погода

Власти города не рекомендуют местным жителям без необходимости выходить на улицу.

Десятки сорванных крыш, разрушенные заборы, сломанные светофоры. На Норильск обрушился ураганный ветер с порывами свыше 30 метров в секунду.

Власти не рекомендуют лишний раз выходить на улицу, отменены занятия в школах, пока даже нет прогнозов, когда закончится действие штормового предупреждения. Аварийные бригады не могут приступить к ремонту разрушенных крыш — подниматься на высокие здания опасно для жизни.

На одной из улиц мужчина попытался остановить летящий лист профнастила. Но его подбросило вверх и перевернуло вместе с ним.

Во власти циклона и Кузбасс. Температура за последние сутки опустилась почти на 20 градусов, сильный ветер принес ледяные тучи.

Местами уже идет мокрый снег, на Шерегеше появились сугробы. Хуже всего ситуация на дорогах — водители не были готовы к зиме в сентябре.

Ранее 5-tv.ru писал, что снег и метели накрыли российские регионы.

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