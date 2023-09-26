Пушилин заявил об обострении ситуации на краснолиманском направлении

Боевики перебрасывают на данный участок дополнительные силы.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Обострение ситуации ожидается на краснолиманском направлении в связи с действиями киевского режима. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Он уточнил, что на данном участке наблюдается концентрация дополнительных сил противника. Под Красный Лиман прибыло не менее трех батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные улучшили позиции на авдеевском и марьинском направлениях.
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