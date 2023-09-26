Песков о поставке Киеву дальнобойных ракет и танков: «Будут гореть»

Американская сторона продолжает показывать свою вовлеченность в конфликт.

Никто не способен поставить украинской стороне такое оружие, которые изменит расстановку сил в зоне конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, комментируя новые сообщения о помощи Киеву со стороны Запада, можно использовать одну и ту же формулировку — все это не повлияет на ход СВО.

«Нет оружия, которое способно изменить расстановку сил», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил слова главы РФ Владимира Путина о том, что иностранные танки, в томч силе Abrams, «горят за милую душу» на украинском театре боевых действий. По словам Пескова, и новое поставленное оружие «будет гореть».

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что США продолжают доказывать свою вовлеченность в конфликт, пока российская армия только улучшает свои навыки для успешного противостояния нападкам.

СМИ ранее заявили, что американский лидер Джо Байден якобы пообещал украинскому коллеге Владимру Зеленскому поставить дальнобойные ракеты. Уточнялось, что поставка будет содержать «небольшое количество» снарядов ATACMS.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные ракеты оказались слабы против российских РЭБ.