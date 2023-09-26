Скорость и маневренность: Киев мечтает получить аналог российских ракет «Калибр»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 10 0

Economist: Украина мечтает получить аналог российских крылатых ракет «Калибр»

Скорость и маневренность: Киев мечтает получить аналог российских ракет «Калибр»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Украинская сторона уже запросила у западных союзников ракеты для стратегических бомбардировщиков, но вряд ли их получит.

СМИ узнали о желании Украины получить ракеты, аналогичные российским «Калибрам» и Х-101. Сторона обратила внимание на их характеристики — маневренность, скрытость и скорость. Об этом пишет Economist со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

Собеседник рассказал, что ситуация на поле боя меняется, в связи с чем ВСУ нужно оружие, способное дать ответ российской стороне. Кроме того, ракеты могут быть использованы для ударов по Крыму. Военное командование уверено, что это ослабит доминирование России на море и поможет в контрнаступлении в Запорожской области.

Киевский режим уже запросил у своих западных помощников крылатые ракеты большой дальности, которые можно использовать для стратегических бомбардировщиков. Однако в материале отмечается, что ВСУ получат их с меньшей долей вероятности.

В арсенале США есть аналог авиационной крылатой ракеты дальнего радиуса действия Х-101. Похожими характеристиками обладает AGM-86 и ее модификации. Однако запускают такие снаряды только с бомбардировщиков B-52, а США не смогут поставить в зону СВО такие авиакомплексы.

Второй аналог российской ракеты Х-101 — AGM-129. Западные СМИ утверждают, что такие ракеты были утилизированы после их снятия с вооружения.

«Калибр» также имеет аналог на Западе — похожа на него американская крылатая ракета морского и наземного базирования BGM-109 Tomahawk. Но и тут одних боеприпасов для поставки будет мало — для их запуска нужны установки Mk 41 или атомные подлодки. В арсенале ВСУ таких нет, а Штаты вряд ли будут делиться.

РФ направляла странам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную помощь ВСУ, станут для российской армии «законной целью». Подчеркивалось также, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, ВСУ жалуются на господство авиации РФ в воздухе.

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